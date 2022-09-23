«Известия»: в России вырос спрос на антидепрессанты

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Продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов в России за последний месяц выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в аналитической компании DSM Group. По сравнению с 2021 годом россияне стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще. Врачи советуют не увлекаться седативными средствами, подчеркивая, что принимать их следует только по назначению.

По информации аналитиков, самыми популярными средствами оказались препараты «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Два последних отпускают только по рецепту. Как отметила глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается с конца февраля на фоне тревожной геополитической и экономической ситуации. Наибольший всплеск спроса на такие виды препаратов аналитики зафиксировали с 28 февраля по 20 марта. В эти дни граждане приобрели в среднем вдвое больше упаковок лекарств, чем в тот же временной промежуток 2021 года.

Психолог телемедицинской компании «МК „Доктор рядом“» Олеся Толстухина отметила, что сильная тревога провоцирует в том числе приступы острой боли, тошноту или головокружения, и многие обращаются за помощью к гастроэнтерологам, кардиологам, неврологам и эндокринологам. По ее словам, эти специалисты могут предложить пациентам психофармакологические средства или направить к психиатру для подбора лекарств. Также врачи рекомендуют обращаться к психологу и принимать любые средства исключительно под наблюдением специалиста. Для лечения стресса, обычно сопровождающего депрессию, предлагается использовать медитативные и дыхательные практики, минимизировать потребление тревожной информации, наладить режим сна, избегать потребления большого количества кофе и алкоголя.

В июле сообщалось, что спрос на антидепрессанты в России за первую половину 2022 года увеличился на 66% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, среди препаратов с наибольшим ростом продаж оказались «Сертралин», «Флуоксетин» и «Эсциталопрам». Наибольший спрос на антидепрессанты был зафиксирован в Москве — на 10 тысяч человек было продано 1,3 тысячи упаковок препаратов. В число «рекордсменов» также вошли Санкт-Петербург (1,2 тысячи упаковок) и Московская область (1,1 тысячи). Меньше всего антидепрессанты пользовались спросом в Ненецком автономном округе, Чеченской Республике и Туве.