«Известия»: мобилизованным россиянам разрешат быть бизнесменами

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Депутаты Государственной думы предложили снять с мобилизованных граждан, которые до начала службы имели статус индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься бизнесом. Главный аргумент парламентариев в том, что люди, которые оказались в числе военнослужащих после объявления частичной мобилизации могут потерять бизнес, который создавали годами. Поправки предложили внести в закон «О статусе военнослужащих», пишут «Известия».

После призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находится в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. Но автоматически аннулировать нельзя. То есть существует риск, что предприниматель потеряет бизнес, который он мог создавать годами, — сказано в пояснительной записке.

В рамках предлагаемых поправок также предусматриваются кредитные каникулы на время службы для мобилизованных бизнесменов.

Глава «Опоры России» Александр Калинин ранее обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса. По мнению главы организации, бизнес должен продолжать свою работу для удовлетворения потребностей государства и населения.

В своем письме Калинин предложил установить квоты по призыву с одного предприятия, а также в случае мобилизации директора предоставить несколько дней для того, чтобы передать дела.