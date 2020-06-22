Издатель «Ведомостей» покинул пост

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Глеб Позоров, генеральный директор компании «Бизнес ньюс медиа», которая занимается изданием газеты «Ведомости», сообщли об увольнении. По его словам, это решение было принято совместно с акционером, который хотел того же.

Последний рабочий день медиаменеджера будет 23 июня, передаёт «Интерфакс». Он отказался говорить о планах, отметив лишь, что в ближайшее время хочет отдохнуть.

Я вполне самодостаточный человек, в университете преподаю. То есть нельзя сказать, что останусь без средств, — подчеркнул он.

Источник журналистов сообщил, что на место Позорова придёт гендиректор компании «Саппорт», которому перешли все активы компании, Михаил Нелюбин.

Редактор газеты Ксения Болецкая написала в Telegram, что издатель отправил сотрудникам прощальное письмо. В нём он заявил, что не хочет работать с новой командой издания.

В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались её продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. В ней всегда работали люди, которым было уютно жить в её корпоративной культуре, сочетавшей демократичность с необходимостью соблюдать принятые процедуры, а не в какой-то другой, — написал Позоров.

Мужчина работал в издании с момента его основания.

В марте 2020 года владельцы «Ведомостей» заявили, что продадут издание управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и президенту издательского дома «Наша версия» Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Андрей Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба». После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты. На первой встрече с сотрудниками редакции Шмаров заявил, что не знаком с «Догмой» — неформальным сводом правил для журналистов «Ведомостей» — что также не прибавило ему популярности. В мае было объявлено, что новым владельцем издания станет Иван Ерёмин, которому принадлежит новостной сайт «ФедералПресс».

Как писал NEWS.ru, в июне сотрудники газеты зарегистрировали первичную ячейку профсоюза журналистов. Они сделали это, чтобы обеспечить себе защиту от увольнений после смены руководства газеты.

15 июня совет директоров издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа» под руководством нового собственника Ивана Ерёмина утвердил кандидатуру Шмарова, отвергнув предложение редакции назначить главредом Анфису Воронину. Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили, что покинут издание.