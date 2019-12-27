https://static.news.ru/photo/661c21fa-28a2-11ea-b472-fa163e074e61_660.jpg Александр Телепнев Фото: Александр Телепнев/facebook.com

Осуждённый за избиение Андрея Ширмана, известного под творческим псевдонимом DJ Smash, бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев отметил своё освобождение из колонии-поселения новым селфи.

Депутат никак не подписал снимок, однако подписчики отметили, что он хорошо выглядит и пожелали ему удачи.

Как писал NEWS.ru, ранее DJ Smash заявил, что нужно быть великодушным и уметь отпускать ситуацию. В подтверждение своих слов он объявил о прощении избивших его Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича.

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнева и Ванкевича признали виновными в преступлении и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.