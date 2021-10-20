Избитый в московском метро рассказал подробности конфликта с дагестанцами

Роман Ковалёв, избитый тремя дагестанцами в московском метро, рассказал подробности случившегося. Он ездил знакомиться с мамой девушки, а конфликт произошёл на обратном пути. Об этом Ковалёв сообщил телеканалу «360».

Компания мужчин, по его словам, вела себя вызывающе, они что-то выкрикивали.

Мне кажется, всему вагону было неприятно, но никто не высказывался, ничего. Свистели, матерились. Мне кажется, это просто показуха друг перед другом. На выходе какой-то девушке, я помню, начали что-то предъявлять, тоже некрасиво. <...> По-моему, в красном который был... Что «если кто-то против нашего поведения, скажите». Ну и девушка им вежливо говорит: «Не могли бы вы вести себя потише?» И он начинает на неё наезжать. У меня просто что-то щёлкнуло, я решил подойти, — вспоминает Роман.

Он рассказал, что мужчина начал громко материться, Роман подошёл вплотную, и другой дагестанец ударил сбоку. Дальше Роман уже не видел. Сейчас он выписался из больницы, но до сих пор не чувствует часть лица, иногда болит голова и скачет давление. Мужчине нужно будет наблюдаться у терапевта.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Нападавшим предъявлены обвинения в покушении на убийство и угрозе полицейским.