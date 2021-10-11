Избитый в московском метро рассказал, на что потратит вознаграждение

Роман Ковалёв, который вступился в московском метро за девушку и был избит тремя дагестанцами, рассказал, на что потратит 2 млн рублей, которые ему пообещали выплатить власти Москвы. Мужчина в разговоре с журналистами «Газеты.Ru» сообщил, что может сделать взнос по ипотеке или организовать свадьбу.

Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться... Возможно, часть пойдёт на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала, — сказал Ковалёв.

Он добавил, что был шокирован решением выплатить ему такое вознаграждение.

Драка произошла 4 октября в метро Москвы между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе полицейским.

Девушка Романа Анна Ульфан рассказала, что он всегда заступался за других. Она назвала его очень справедливым человеком.