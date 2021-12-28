Избитого в Москве фигуриста Соловьёва выписали из больницы

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, ставший жертвой избиения в Москве, выписан из больницы и будет проходить реабилитацию. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше и занимается со спортивным реабилитологом. Как ожидается, олимпийский чемпион примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», сообщает StarHit со ссылкой на представителя спортсмена Елену Болотову.

Сегодня Диму выписали из больницы, ему гораздо лучше. Первые дня три-четыре он просто отсыпался после «Ледникового периода», тренировок, съёмок. Ему был необходим этот отдых, но, конечно, больничная койка не лучшее место. Конечно, Дима уже рвётся в бой, хочет вернуться на лёд. Сейчас занимается со спортивным реабилитологом, будем смотреть, сможет ли он принимать участие в ледовых шоу — первое стоит в графике уже 30 декабря, — сказала представитель фигуриста.

Она отметила, что с 30 декабря по 8 января 32-летний Соловьёв должен участвовать в шоу «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге. При этом его роль в ледовых представлениях будет упрощена. Не будет никаких сложных трюков, прыжков и поддержек. Спортсмену нужно максимально беречь себя и дать организму возможность полностью восстановиться.

Если врачи разрешат, то, конечно, — заявила она.

Ранее стало известно, что 21 декабря фигурист был избит в центре Москвы. Конфликт завязался после того, как одна из его знакомых на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх молодых людей. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил их не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул спортсмена, тот упал и ударился спиной о дверь.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов арестовали на два месяца обоих подозреваемых в нападении на Соловьёва.

Соловьёв известен по выступлениям в паре с Екатериной Бобровой. Помимо золотой медали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи, он вместе с партнёршей завоевал серебро в танцах на льду. Также в активе спортсмена значится золото первенства Европы и бронза чемпионата мира.

Ранее Александр Добровинский, адвокат нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, выразил мнение, что лица, совершившие нападение на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьёва, могут получить до трёх лет лишения свободы.