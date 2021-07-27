Избиение артиста балета у гей-клуба в Петербурге попало на видео

Избиение артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука в центре Санкт-Петербурга зафиксировали видеокамеры, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошёл накануне возле гей-клуба «Голубая устрица». На кадрах видно, как танцовщик и двое других мужчин о чём-то спорят. Внезапно один из них бьёт артиста кулаком в лицо, после чего тот падает на асфальт. Один из прохожих попытался помочь ему встать, но его оттолкнул второй нападавший.

По данным МВД региона, в преступлении заподозрили жителя Дагестана. В настоящее время он задержан.

Как рассказал ранее сам артист, когда он вышел из гей-клуба, к нему подошли двое неизвестных и завели диалог. После нескольких минут беседы злоумышленники ударили его кулаком в лицо и, воспользовавшись падением, отобрали у него сумку с деньгами. После чего, громко смеясь, направились в сторону Невского проспекта.

Танцовщик сразу же обратился в правоохранительные органы и заявил об избиении и пропаже семи тысяч рублей.