Избиение артиста балета у гей-клуба в Петербурге попало на видео

Избиение артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука в центре Санкт-Петербурга зафиксировали видеокамеры, сообщает телеканал «360».
Инцидент
По данным МВД региона, в преступлении заподозрили жителя Дагестана. В настоящее время он задержан.
Как рассказал ранее сам артист, когда он вышел из гей-клуба, к нему подошли двое неизвестных и завели диалог. После нескольких минут беседы злоумышленники ударили его кулаком в лицо и, воспользовавшись падением, отобрали у него сумку с деньгами. После чего, громко смеясь, направились в сторону Невского проспекта.
Танцовщик сразу же обратился в правоохранительные органы и заявил об избиении и пропаже семи тысяч рублей.