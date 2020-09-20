Из стоящего на постаменте танка в Нижегородской области повалил дым

https://static.news.ru/photo/7c732fee-fb50-11ea-9019-fa163e074e61_660.jpg Фото: novgorod_52/vk.com

В посёлке Новосмолинский Нижегородской области жители увидели дым, которым окутался стоящий на постаменте танк Т-34.

Видео танка в дыму было опубликовано в социальных сетях, пишут РИА Новости.

Восемнадцатого сентября наши сотрудники выезжали по вызову в посёлок Новосмолинский. Но по факту никакого возгорания там не было, было тление мусора, который с годами был забит во все щели какими-то хулиганами, которые лазили на танк, — тряпочками, бычками, бумажками, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Спасатели отметили, что открытого огня не было, никто не пострадал, танк запаян, доступ внутрь невозможен, а сам памятник не повреждён.

Ранее NEWS.ru писал, что в июне во время парада техники в Севастополе танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.