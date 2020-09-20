Из стоящего на постаменте танка в Нижегородской области повалил дым

В посёлке Новосмолинский Нижегородской области жители увидели дым, которым окутался стоящий на постаменте танк Т-34.
Видео танка в дыму было опубликовано в социальных сетях,
Восемнадцатого сентября наши сотрудники выезжали по вызову в посёлок Новосмолинский. Но по факту никакого возгорания там не было, было тление мусора, который с годами был забит во все щели какими-то хулиганами, которые лазили на танк, — тряпочками, бычками, бумажками, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Спасатели отметили, что открытого огня не было, никто не пострадал, танк запаян, доступ внутрь невозможен, а сам памятник не повреждён.
Ранее NEWS.ru писал, что в июне во время парада техники в Севастополе танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.
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