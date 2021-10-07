Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Из больниц Перми выписали всех пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете. Ещё шесть человек продолжают лечение в московских клиниках. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минздрава Пермского края.

Всего в столичные клиники было доставлено семь пациентов с тяжёлыми травмами, один из них уже выписан. В настоящее время один пострадавший до сих пор находится в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном.

В пермских медучреждениях остаётся один пациент — сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжёлое, — сообщили в ведомстве.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого стрелка. Он был госпитализирован, врачи ампутировали ему ногу. В настоящее время он находится в сознании и уже может общаться с помощью записок. Говорить он пока не способен из-за трахеостомы — отверстия в горле, сделанного во время операции.

Ранее сообщалось, что первый день лечения пермского стрелка обошёлся в два миллиона рублей.