Иван Федяков: «Я не советую делать запасы, это бессмысленная стратегия» Глава аналитического агентства – о тотальной экономии, дешевых продуктах и уходящей эпохе хороших автомобилей и айфонов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков

Усиливающаяся геополитическая конфронтация и мрачные экономические прогнозы уже стали привычным фоном жизни россиян. С одной стороны, апокалиптические предсказания минувшей весны пока не сбываются, с другой — качество жизни граждан продолжает ухудшаться. Что будет происходить с ценами на продукты питания, стоит ли рассчитывать на широко разрекламированный параллельный импорт, дождемся ли мы заветного импортозамещения и спасет ли нас Китай — об этом в интервью NEWS.ru рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

— Минувшей весной, после введения жестких западных санкций многие эксперты давали весьма мрачные прогнозы: что доходы населения рухнут, соответственно обрушится и потребление. Сейчас уже можно сказать, что катастрофы не случилось?

— Катастрофы не случилось, но надо четко понимать: качество жизни продолжит ухудшаться, будут снижаться доходы населения. Посмотрите на свежий прогноз Центрального банка. Регулятор прогнозирует во втором полугодии текущего года ускорение экономического падения в стране до 11%. Это будет худший показатель падения экономики за всю современную историю. Даже в 1998 году такого падения не случилось. Обратите внимание, это не я говорю, не я сгущаю краски, это официальный прогноз Центрального банка. По всем сценариям нас ждет ухудшение ситуации во втором полугодии, цифры очень драматичны. По данным ЦБ, стабилизация ситуации может начаться к лету следующего года. В 2024 году мы получим чисто арифметически положительную динамику, но очень небольшую, очевидно, что до 2024 года мы не вернемся к показателям прежних лет — ни 2019 года, ни 2021 года.

— Если говорить о прикладных вещах, о тех же продуктах питания, то можно ли говорить о том, что россияне включили режим экономии?

— Падение розничного товарооборота в сегменте продуктов питания составило 2,5–3% в физической массе. Ассортимент продуктов заметно сужается. Очевидно, что у населения будет меньше денег, чтобы покупать привычные продукты в полном объеме. Даже по официальной статистике, у нас в стране около 2% населения голодают, еще примерно 20% ограничивают себя в питании — им банально не хватает денег на первоочередные нужды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Покупательница выбирает товары в супермаркете

— Дешевых продуктов будет больше?

— Конечно! Скажем так: активное развитие получат именно дешевые магазины, магазины-дискаунтеры. Последний отчет X5 Retail Group показывает: ретейл будет фокусироваться на таком формате. Формат простой — мало и дешево. Например, если ассортимент условной «Пятерочки» — около двух-трех тысяч наименований, то у магазина-дискаунтера — как минимум в три раза меньше. Там нет торгового оборудования, товар лежит на так называемых транспортных паллетах, всё максимально дешево.

— Иван Вадимович, а как вы оцениваете недавнюю инициативу — реализовывать среди малоимущих товары с истекающим сроком годности?

— Это гуманно, это правильно, когда в стране есть реально голодающие. Посмотрите сами: вечером рядом с магазинами, когда вывозят контейнеры с такими продуктами, собираются десятки людей.

— Многие россияне в соцсетях жалуются на высокие цены — например, даже привычное мороженое теперь для многих — дорогое удовольствие...

— Это действительно так, но это пока только начало, кризис еще не начался. Пока на дворе лето и отдых. Не стоит забывать про инерцию системы. Экономика априори очень инерционна. Вспомните ситуацию 1991 года: Советский Союз развалился, а предприятия еще работали в течение нескольких лет. Фактически дефолт 1998 года был отголоском распада прежней экономической системы. То есть коллапс случился лишь спустя семь лет.

— Россияне по-прежнему уповают на Китай, на давно обещанный государством разворот на Восток. Так спасет нас Китай или нет?

— Ни Китай, ни Казахстан, ни кто-либо еще не будет рисковать, а риск попасть под вторичные санкции очень велик. Тут нет иллюзий. Расчет будет делаться на Иран — не зря совсем недавно туда ездил президент. Поймите, Иран — это далеко не какое-то там перспективное направление. Тут действует иная логика: сейчас критически опасно это направление потерять, других нет. Иран может нам много дать хотя бы потому, что это большая страна, ее население — 80 млн человек. Иран 40 лет находится под санкциями, он уже адаптировался к ним, там создают собственные продукты. В Иране научились заниматься эффективной контрабандой, этого никто не скрывает. По большому счету, сейчас Иран — это наше всё! На Китай нет никаких надежд. Слушайте, для Китая рынок России — это два процента. Два процента! Ну, зачем из-за двух процентов рисковать 98 процентами? Вспомните историю Huawei, который начал сотрудничать с Ираном. Компания до сих пор находится под санкциями. Как только произошли известные события в России, Huawei стал резко «морозить» отношения с РФ. Даже несмотря на то, что они уже под санкциями.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Грузовой терминал

— А параллельный импорт в итоге заработал или нет?

— Он не работает. Это демонстрирует обвал показателей по импорту в нашу страну. Параллельный импорт не заработал в том объеме, чтобы компенсировать прежние поставки. Проблема заключается в том, что крупнейшие вендоры, поставщики не хотят работать с Россией. Конечно, если вы везете колготки no name, купленные где-то на рынке. Но если вы поставляете оригинальные, а не контрафактные запчасти для Land Rover или Ford, то никто сейчас с вами работать не будет. Ни электроинструмент, ни бытовую технику и электронику, ни оригинальные запчасти невозможно закупить в промышленном объеме. Какая-то фарцовка идет, челноки что-то привозят, но не более того. Собственно, сейчас всё так и будет.

— Иван Вадимович, а заветного импортозамещения мы когда-нибудь дождемся?

— Импортозамещение возможно. Мы посчитали: за десять лет в агросекторе было реализовано около двух тысяч проектов на общую сумму около шести — восьми трлн рублей. Это позволило снизить импортозависимость: отечественной продукции было около 60%, а стало — 75%. Однако надо понимать, что эти деньги преимущественно были потрачены крупными международными корпорациями. В непродовольственном ретейле этого не случилось, у нас за десять лет импортозависимость не то что не снизилась, напротив, она даже увеличилась. У нас около половины непродовольственных товаров импортируется. Почему? Потому что объем инвестиций в этом сегменте оказался гораздо скромнее. Импортозамещение возможно, но на это нужно потратить десять лет и триллионы рублей.

— То есть свои суперсовременные самолеты и автомобили через год-два мы не увидим?

— Посмотрите на стратегию развития авиапромышленности до 2030 года: в 2019 году российскими авиакомпаниями было перевезено 55 миллионов человек на международных рейсах. К 2030 году прогнозируется что будет перевозиться только 10-11 миллионов человек в год. Российская авиапромышленность способна выпускать сейчас около 20 самолетов в год. Но нам нужна тысяча самолетов! Как перепрыгнуть эту пропасть и начать ежегодно производить 200 самолетов? Последняя новость меня вообще убила, я подумал, что это фейк или шутка: из Санкт-Петербурга в Геленджик запускают автобусный рейс. На минуточку, расстояние между этими городами 2300 километров! Но это не шутка. Мне страшно за людей, которые решатся на такое путешествие на автобусе, это же ад! Предельным нормативом пассажирской перевозки в мире считается восемь часов. Получается, что в стране наступает осознание: авиаперевозок в стране в прежнем объеме больше не будет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Макет пассажирского самолета МС-21-310, представленный на выставке Международного авиационно-космического салона — 2021

— Я правильно понимаю, что сегодня, в XXI веке, нельзя жить в изоляции, в своем небольшом мирке?

— Нет конечно! Изоляция — это утопия, это фейк, профанация. И не надо нас сравнивать с Ираном. Во-первых, Иран погружался в изоляцию совершенно при другой степени глобализации. Мировая глобализация началась в 90-е годы. Поверьте, не будь глобализации — не было бы айфонов. Создавать такой продукт для локального рынка бессмысленно, он будет стоить как чугунный мост. В Китай для производства айфонов поставляют комплектующие 36 стран, а Китай их только собирает. Иран входил в изоляцию в другую эпоху промышленного развития. Для нас рухнуть в иранскую реальность с айфонами в руках — это чудовищный откат, страшное падение качества жизни. Во-вторых, в Иране есть жесткая идеология. У нас ее, конечно, пытаются придумать, но так не бывает.

— Прагматичный вопрос: вы бы советовали людям делать какие-либо запасы? Например, приобрести какую-то технику, электронику...

— Я не советую делать запасы, они рано или поздно закончатся, на всю жизнь не запасешься. На мой взгляд, это бессмысленная стратегия. Я рекомендую всем попытаться зарабатывать больше, даже в этой тяжелой ситуации. Искать вторую работу, повышать свою квалификацию, инвестировать в образование свое и своих детей. Не могу смотреть на эти огромные очереди в закрывающемся H&M! Простите, но там можно проводить перепись дебилов.