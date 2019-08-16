В Москве на Бульварном кольце у памятников певцу Владимиру Высоцкому, инженеру Владимиру Шухову и революционерке Надежде Крупской 17 августа прошла серия одиночных пикетов. Изначально столичные муниципальные депутаты Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар подали в мэрию заявку о проведении шествия по Бульварному кольцу, но власти отказались согласовать это мероприятие. Тогда муниципалы объявили о серии одиночных пикетов у памятников, на которые согласование по закону не требуется.

Акция началась в 14:00. К Бульварному кольцу к этому времени прибыло несколько автозаков, полицейских машин, людей в форме с надписью «ОМОН» на спине, а также сотрудников правоохранительных органов с прикреплёнными к одежде шлемами. Частично это было связано также с тем, что рядом, на проспекте Сахарова, проходил согласованный митинг КПРФ. Полиция вела себя мирно — сотрудники неторопливо ходили рядом с митингующими, пикетчиками и журналистами, никого не задерживая.

Все участники акции одиночных пикетов вышли в поддержку как ранее задержанных на предыдущих акциях, так и незарегистрированных независимых кандидатов. Один из соорганизаторов акции Илья Азар, стоявший с плакатом у памятника Крупской, признался, что удивлён количеством полиции с учётом небольшого числа пикетирующих и мирного характера мероприятия.

Любовь Соболь/facebook

К середине мероприятия у памятника Высоцкому собралось несколько десятков человек: как желающих принять участие в пикетах, так и журналистов, освещавших событие. Площадь вокруг была оцеплена металлическими заборами. Рядом с памятником расположено здание Мосгордумы, около которого во время акции были припаркованы несколько автозаков. Однако здесь, как и у памятника Крупской и Шухову, пикетчиков не задерживали. Люди с плакатами меняли друг друга, дожидаясь своей очереди. В итоге к 17:00 большая часть участников мероприятия разошлась.

Как уже говорилось, одновременно с серией пикетов свою акцию на проспекте Сахарова проводили коммунисты. По данным МВД, в ней приняло участие 4 тыс. человек, «Белый счётчик» насчитал на 100 больше. На мероприятии выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, протоиерей Всеволод Чаплин, сын музыканта Игоря Талькова Игорь Тальков-младший и другие. Акция проходила под девизом «За честные выборы».

После того как оба протестных мероприятия завершились, на Старом Арбате началось шествие участников «Бессрочного протеста». Акцию возглавила 17-летняя девушка, которая на митинге 27 июля читала представителям закона конституцию. Полиция пыталась задержать активистку, но она зашла в кафе. В результате силовики увели в автозак стоявшего с ней рядом молодого человека. В настоящее время он освобождён.