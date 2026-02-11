Зимняя Олимпиада — 2026
IT-эксперт оценил второй антифрод-пакет для борьбы с киберпреступниками

IT-эксперт Муртазин: второй антифрод-пакет может нанести ущерб экономике

Второй антифрод-пакет для борьбы с киберпреступниками может нанести существенный ущерб экономике и потребителям, заявил в беседе с Hi-Tech Mail IT-эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, больше всего на жизнь россиян повлияют законы, обязывающие ставить смартфоны на учет в базу IMEI, а также ограничения международных звонков.

Смартфоны будут идентифицироваться по IMEI-номеру и привязываться к SIM-картам. Операторы связи будут иметь право оказывать услуги только для тех устройств, которые есть в реестре. Не очень понятна эффективность по борьбе с мошенниками, она, если присутствует, то сопутствующий ущерб намного больше для рынка, экономики и потребителей, — отметил Муртазин.

Он подчеркнул, что, несмотря на ряд уже принятых мер, мошенники не сбавляют обороты активности. Именно поэтому государство вынуждено вводить новые ограничительные меры, подытожил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в России готовится новый пакет законов для борьбы с кибермошенничеством, который расширит возможности по блокировке вредоносных сайтов. По его словам, это также позволит создать единую платформу для обмена данными между банками, операторами и силовиками. Ключевым звеном, отметил он, станет государственная система «Антифрод».

