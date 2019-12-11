Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов намерен отправить гонорар от своей книги-исповеди семье погибшей студентки Анастасии Ещенко. Адвокат убийцы утверждает, что уже написано более 50 страниц.
Адвокат Соколова сообщил о его глубоком раскаянии. Бывший доцент попросил принести ему бумагу и ручку для написания книги. Также защита пожаловалась на недобросовестных представителей общественно-наблюдательной комиссии. Вместо контроля за соблюдением прав и свобод Соколова они дают интервью, говорит адвокат.
В ноябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что в отношении историка было заведено уголовное дело по факту убийства. При задержании у него изъяли пистолет и отрезанные женские руки.
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