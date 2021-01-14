Историк Соколов подал в суд на Евгения Понасенкова

https://static.news.ru/photo/431471f6-573d-11eb-9660-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: ANTROPOGENEZ.RU

Историк Олег Соколов, признанный виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и осуждённый на 12,5 года, подал в суд на своего давнего оппонента и публициста Евгения Понасенкова. Савёловский суд Москвы назначил слушание по иску о защите чести и достоинства на 25 февраля 2021 года.

О конфликте между фигурантом дела о расправе над девушкой и столичным автором известно с 2018 года. Тогда Понасенков заподозрил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ использовал концепцию его монографии «Первая научная история войны 1812 года», но не сделал необходимых ссылок, пишет «Интерфакс».

Соколов позже отмечал, что труд Понасенкова не является научным, а сам блогер не историк и его произведению не стоит доверять, так как автор пренебрёг изучением источников, к которым якобы обращался. Понасенков подал на Соколова в суд, требуя защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию. Суд первой инстанции встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-Петербургский городской суд отменил данное решение, частично согласившись с требованиями истца.

Стороны дошли до кассации, оставившей в марте 2020 года вердикт апелляционного суда без изменений. Соколов ранее предъявлял Понасенкову встречные требования. Несмотря на это, блогер часто заявлял в социальных сетях, что Соколов не исполняет решение инстанции, не извиняется перед ним, не выплачивает ему 90 тысяч рублей по иску.

Убийство студентки произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защита историка Олега Соколова обратилась с апелляционной жалобой на приговор. В обращении представители фигуранта просят уменьшить срок лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Лукьянов. Он отметил, что если документ примут, апелляцию могут рассмотреть весной 2021 года, примерно в апреле.

Родители жертвы решили вердикт не обжаловать. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у Соколова малолетних детей, частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений, длительную психотравмирующую ситуацию из-за конфликта с Понасенковым, положительные характеристики, вклад в развитие Российского военно-исторического общества. Однако явку с повинной не учли.