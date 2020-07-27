Историк одобрил удаление имени Власова с мемориала битвы за Москву

https://static.news.ru/photo/ca085636-cfdf-11ea-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: adagamov/twitter.com

Имя советского генерал-лейтенанта Андрея Власова, взятого в немецкий плен и перешедшего на сторону гитлеровцев в 1942 году, исчезло с мемориала битвы за Москву в подмосковном городе Яхрома (Дмитровский городской округ). Монумент установили в 2005-м на Перемиловской высоте.

Военачальник командовал 20-й армией Вооружённых сил СССР во время обороны столицы, позже ему доверили 2-ю ударную армию. После пленения он был одним из создателей Русской освободительной армии (РОА). Её бойцы получили прозвище «власовцы» и воевали на стороне Третьего рейха.

В последнее время интернет-пользователи начали замечать, что имя полководца исчезло с мемориальной доски. По мнению блогера Кирилла Моисеева, упоминание о генерале скололи в мае 2020-го.

Имя Власова стоило удалить — по той простой причине, что речь идёт именно о памяти. Точно так же, как людей лишают наград за серьёзные преступления, а тут уж куда дальше. Человек своим проступком вычёркивает себя из памяти следующих поколений, — цитирует историка Алексея Исаева «Ридус».

В Сети с историком согласны далеко не все. Часть юзеров назвали инцидент попыткой переписывания истории, местью. Блогер Рустем Адагамов сравнил удаление имени Власова со сносом на Западе памятников рабовладельцам и работорговцам, воздвигнутым им за другие достижения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти чешской столицы намерены заменить монумент советскому маршалу Ивану Коневу на памятник генералу Андрею Власову. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж объяснил это тем, что якобы именно благодаря власовцам город был освобождён от фашистских захватчиков. Конева же он обвиняет в том, что маршал лично поддержал проведение информационной разведки перед вводом войск Варшавского договора в Чехословакию.