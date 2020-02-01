https://static.news.ru/photo/da5d7624-44fc-11ea-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Team_Luftwaffe/twitter.com

Росавиация отказала немецкому самолёту в посадке в Москве, так как зарубежные компании не имеют права на техническую остановку при эвакуации граждан из Ухани.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в авиационных кругах. В настоящий момент официального подтверждения информации нет.

Росавиация не дала зарубежным компаниям, которые вывозят своих граждан из Ухани, разрешения на технические посадки в РФ, — сказал информатор.

Как писал NEWS.ru, самолёт с эвакуируемыми из китайской Ухани гражданами Германии приземлился в Хельсинки, хотя должен был сесть в Москве для технической остановки. В это время пассажиры не покидают авиалайнер. Меняется только экипаж. На борту находятся 126 человек. Они направляются во Франкфурт.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Первые признаки коронавируса появляются лишь через 14 суток после заражения, а не спустя пару дней, как в случае с гриппом или ОРВИ.

Больного 2019-cNoV мучают лихорадка, сухой кашель, одышка и общая слабость. Однако пациенты с данным диагнозом не простужаются, потому что вирус поражает нижние дыхательные пути.