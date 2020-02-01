Росавиация отказала немецкому самолёту в посадке в Москве, так как зарубежные компании не имеют права на техническую остановку при эвакуации граждан из Ухани.
Об этом журналистам РИА Новости
Росавиация не дала зарубежным компаниям, которые вывозят своих граждан из Ухани, разрешения на технические посадки в РФ, — сказал информатор.
Как писал NEWS.ru, самолёт с эвакуируемыми из китайской Ухани гражданами Германии приземлился в Хельсинки, хотя должен был сесть в Москве для технической остановки. В это время пассажиры не покидают авиалайнер. Меняется только экипаж. На борту находятся 126 человек. Они направляются во Франкфурт.
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