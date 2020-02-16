Сотрудники правоохранительные органов в качестве основной версии нападения на прихожан столичного храма Святителя Николая рассматривают хулиганство.
По словам источника в полиции, сейчас задержанный находится в отделении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела,
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появился короткий видеоролик, на котором запечатлён мужчина, ранивший ножом двух человек в храме.
Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.
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