https://static.news.ru/photo/ccae694e-509f-11ea-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительные органов в качестве основной версии нападения на прихожан столичного храма Святителя Николая рассматривают хулиганство.

По словам источника в полиции, сейчас задержанный находится в отделении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появился короткий видеоролик, на котором запечатлён мужчина, ранивший ножом двух человек в храме.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.