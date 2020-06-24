Источник: брат залитого в бетон мальчика из Астрахани знал об убийстве

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О том, что тело 12-летнего ребёнка было забетонировано под полом принадлежащего ему дома, знал его хозяин, старший брат подростка. Об этом сообщил инсайдер из правоохранительных органов Астрахани.

По его словам, узнать о том, где спрятано тело ребёнка, получилось во время очередного допроса старшего брата.

Об убийстве знал брат ребёнка, но молчал об этом больше трех месяцев, пока информация не вскрылась в ходе его очередного опроса, — сказал собеседник РИА Новости.

Полицейские, продолжил источник, пока что устанавливают степень участия мужчины в преступлении.

Труп 12-летнего мальчика, закатанный в бетон под полом дома, который принадлежит его старшему брату, полицейские обнаружили 19 июня. Следователи предполагают, что 4 марта ребёнок ушёл из дома и вернулся только следующим утром. Мать подростка Галина Морозова во время скандала могла ударить его гантелей, и сын скончался на месте.

После этого семья пыталась запутать следствие. Они рассказывали, что видели мальчика у дома и даже опознали его на камерах наблюдения. Мать подростка сейчас находится под арестом. Женщина призналась в его убийстве. Морозова также рассказала, как избавилась от орудия преступления. В ходе проверки её показаний сотрудники правоохранительных органов нашли на дне реки пакет с металлической гантелей, которой, по версии следствия, мать ударила сына. Кроме того, в пакете находился мобильный телефон потерпевшего.

Ранее член регионального отделения «СР», депутат областной думы Хамзат Даудов рассказал, что подозреваемая в убийстве сына Морозова является известным астраханским политическим деятелем. Раньше она состояла в партии «Справедливая Россия». Женщина покинула политическое объединение в 2019 году после того, как однопартийцы не стали поддерживать её кандидатуру для выдвижения на губернаторские выборы.

По его словам, Морозова вышла из партии, «громко хлопнув дверью». Как подчеркнул Даудов, женщина обладает таким напором, что ей хочется участвовать во всём, вплоть до выборов главы государства.

Как писал NEWS.ru, ранее соседка матери замурованного под Астраханью мальчика рассказала о трагедии.