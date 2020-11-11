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Исследования показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%

12:14, 11 ноября 2020 22
Фото: sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» по результатам исследований продемонстрировала эффективность на уровне 92%. Об этом в среду, 11 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

Предъявленные показатели были получены в результате первого промежуточного анализа данных. С момента первой иммунизации добровольцев до получения указанных сведений прошёл 21 день.

Эффективность применения «Спутник V» составила 92% (расчёт проводился на основе распределения 20 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину), — говорится в сообщении.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина сообщала, что эффективность препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции составляет более 90%.

Как писал NEWS.ru, Турция заинтересована в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармацевтических производств, сообщили в российском Минздраве.

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