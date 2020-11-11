Исследования показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%

Российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» по результатам исследований продемонстрировала эффективность на уровне 92%. Об этом в среду, 11 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте препарата.
Предъявленные показатели были получены в результате первого промежуточного анализа данных. С момента первой иммунизации добровольцев до получения указанных сведений прошёл 21 день.
Эффективность применения «Спутник V» составила 92% (расчёт проводился на основе распределения 20 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину), — говорится в сообщении.
BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина сообщала, что эффективность препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции составляет более 90%.
Как писал NEWS.ru, Турция заинтересована в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармацевтических производств, сообщили в российском Минздраве.