Исследования показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%

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Проблема неудачного замужества лежит в психологической плоскости, в частности, инфантильности, эгоцентризме и перекладывании ответственности. Мечта российской женщины — жить за счёт других, считает женский коуч Оксана Матвеева. Если же перестать ждать идеального принца и изменить позицию, что тебе все должны, в семейной жизни многое может измениться.

Начать надо с того, чтобы признать, что женщине нужен мужчина. У нас транслируется, что женщины нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и...