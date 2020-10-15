Исследование: водители в России готовы перейти с бензина на газ

https://static.news.ru/photo/faee481a-0f71-11eb-9c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» провела исследование и установила, что большинство российских автолюбителей хотели бы перейти с бензинового на газомоторный транспорт.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, переход с бензина на газ поддержали около 57% опрошенных. Респондентов также попросили объяснить свой выбор. Они рассказали, что выступают за газ из-за более низких цен на этот вид топлива, из-за доступности газового оборудования и достаточной степени развития инфраструктуры.

41% опрошенных хотели бы перейти на электроэнергию. Они объяснили это ростом популярности этого тренда и привлекательными ценам на подержанные авто. Между тем всего 2% готовы перейти на водородный транспорт.

Такая заинтересованность водородом объясняется низкой популярностью этого направления. Люди пока просто не знают, что получение водородного топлива на основе электролиза вообще безвредно для окружающей среды в отличие от газа и электроэнергии, — говорится в исследовании.

В опросе НТИ «Автонет» приняли участие порядка 20 тысяч российских автолюбителей.

Как сообщал NEWS.ru, Москва в 2020 году стала активнее переходить на электрический городской общественный транспорт. В июле электробусы в Москве начали курсировать ещё на четырёх маршрутах общественного транспорта. Всего их можно встретить уже на 33 столичных маршрутах.