Исследование: водители в России готовы перейти с бензина на газ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» провела исследование и установила, что большинство российских автолюбителей хотели бы перейти с бензинового на газомоторный транспорт.
Как
41% опрошенных хотели бы перейти на электроэнергию. Они объяснили это ростом популярности этого тренда и привлекательными ценам на подержанные авто. Между тем всего 2% готовы перейти на водородный транспорт.
Такая заинтересованность водородом объясняется низкой популярностью этого направления. Люди пока просто не знают, что получение водородного топлива на основе электролиза вообще безвредно для окружающей среды в отличие от газа и электроэнергии, — говорится в исследовании.
В опросе НТИ «Автонет» приняли участие порядка 20 тысяч российских автолюбителей.
Как сообщал NEWS.ru, Москва в 2020 году стала активнее переходить на электрический городской общественный транспорт. В июле электробусы в Москве начали курсировать ещё на четырёх маршрутах общественного транспорта. Всего их можно встретить уже на 33 столичных маршрутах.