Испытания вакцин от COVID «Биокада» и «Генериума» стартуют в июне

https://static.news.ru/photo/b7bc68be-76e8-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa

Компании «Биокад» и «Генериум» должны начать клинические исследования вакцины от коронавируса в июне. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями «Биокад» и «Генериум» вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.