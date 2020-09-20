Испанский журналист поделился впечатлениями о путешествии по России

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Журналист из Испании Хавьер Аргельо в статье для издания Pais поделился впечатлениями о долгом путешествии через всю Россию по Транссибирской магистрали.

Путешественник проехал на поезде более 8 тыс. км из Москвы в Пекин с заездом на территорию Монголии, пишет РИА Новости.

Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде. Благодаря сдержанному очарованию этого исторического маршрута мы стали гражданами Земли, — отметил журналист.

Аргельо рассказал о посещении многих российских городов. Из наиболее запомнившихся мест он отметил места, связанные с последними днями семьи Романовых в Екатеринбурге, а в Новосибирске — музей Транссиба и ночную жизнь города. По словам журналиста, это в некотором роде европейские города.

Его поразил тот факт, что в Красноярском крае, территория которого в пять раз больше Испании, живут менее 3 млн человек, а в Иркутске он удивился национальному разнообразию местных жителей. Аргельо поделился впечатлениями о купании в озере Байкал, и отметил необычное сплетение буддизма и шаманских традиций в Бурятии.

Как сообщал NEWS.ru в июле уругвайская актриса Наталья Орейро поделилась фотографиями из поездке на поезде из Москвы во Владивосток.