Испанская тортилья с секретом: необычный рецепт для ужина или перекуса!

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Готовим испанскую тортилью с колбасками, картофелем и луком! Этот сытный вариант классической испанской тортильи станет идеальным завтраком или ужином.

На 2 порции вам понадобится: 3 яйца, 1 крупная картофелина, 100 г колбасок (чоризо или любых других), 1 небольшая луковица, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Колбаски нарежьте кружочками. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте картофель до полуготовности, затем добавьте лук и колбаски. Когда картофель станет мягким, а лук карамелизируется, снимите с огня.

Яйца взбейте с солью и перцем, смешайте с овощной смесью. Вылейте массу обратно на сковороду и готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока низ не схватится. Затем переверните тортилью с помощью тарелки и обжарьте с другой стороны до золотистого цвета. Подавайте теплой или холодной, нарезанной на дольки. Отлично сочетается с зеленым салатом и соусом айоли!

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