Инженер объяснил, стоит ли отключать роутер на время отпуска Инженер Сергеев: выключенный роутер может привлечь внимание воров

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На время отпуска лучше не отключать роутер, чтобы не привлекать лишнее внимание воров, посоветовала инженер Михаил Сергеев. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что выключенный роутер может быть сигналом, что человек уехал или в квартире в целом никто не живет. В таком случае злоумышленники могут попытаться пробраться в квартиру, чтобы обокрасть жильцов.

Так как в квартире долгое время никого не будет, то ее можно неспешно обокрасть. Также выключенный роутер может сигнализировать о том, что там никто не живет или уехал в отпуск, так что будьте осторожны, — пояснил Сергеев.

Он отметил, что некоторые провайдеры предлагают услугу «отпуск», в рамках которой можно заморозить оплату интернета. Эта услуга представляет опасность: в теории кто-то из сотрудников может сообщить эту информацию третьим лицам. Инженер заключил, что возгорание роутера маловероятно, а его взломом вряд ли будет кто-то заниматься из-за отсутствия человека дома.

Аналитики провайдера цифровых услуг ранее предупредили, что при подключении к домашней сети возникает риск передачи вируса или вредоносного ПО с устройства гостя и утечки личной информации. По их словам, существует альтернативная гостевая сеть.