Инженер из Санкт-Петербурга выиграл крупную сумму в лотерею дважды

Инженер из Санкт-Петербурга выиграл в лотерею более 140 миллионов рублей. Участвовать в лотереях мужчина начал почти десять лет назад и год назад выиграл приз стоимостью в 600 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

28 сентября в тираже «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в размере 141 млн 088 тысяч 853 рублей. Обладателем этой суммы стал инженер Илья из Санкт-Петербурга. Как уточнили в «Столото», год назад мужчина выиграл в «Русское лото» приз эквивалентом 600 тысяч рублей, и оба его выигрыша пришлись на один и тот же месяц.



Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается — ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать, это подарок судьбы, — заявил победитель.

На выигранные деньги мужчина намерен купить отдельное жильё сыновьям, заняться здоровьем, сделать подарки жене и близким, а также пожертвовать часть денег на благотворительность. Остальные средства. по его словам, пойдут на семейные нужды.

Ранее сообщалось, что число лотерейных миллионеров в России увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями за прошлый год (519 в 2020-м против 1025 в 2021-м). 255 лотерейных миллионеров приобрели выигрышные билеты в отделениях «Почты России», ещё 205 человек купили их в киосках «Столото», а 184 — на основной и мобильной версии сайта. Общее же число выигрышных билетов составило более 96 млн штук.