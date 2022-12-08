Инвестор рассказала, реально ли в России завести трех-четырех детей Инвестор Волкова: многодетная семья может прожить на 60-70 тысяч рублей

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Семья, у которой 3-4 детей, может прожить на 60-70 тысяч рублей, заявила инвестор Татьяна Волкова в разговоре с NEWS.ru о совете главного внештатного специалиста Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Натальи Долгушиной заводить российским семьям по 3-4 ребенка для роста численности населения страны. По мнению финансового эксперта, жить можно на любой бюджет, но по разным сценариям: например тотальная экономия и всевозможные льготы.

Три-четыре ребенка — это многодетная семья, которой льготы положены в большом количестве. Так что есть вероятность прожить на скромные 60-70 тысяч рублей в месяц, покупая вещи б/у или принимать их в дар, а также воспользоваться субсидиями вроде бесплатного питания в школе, поездки в лагеря с максимальными скидками или даже бесплатно, — сказала Волкова.

По словам инвестора, в этом случае главное — знать свои права, которые носят заявительный характер. Родителям необходимо мониторить территориальные порталы и самостоятельно изучить причитающиеся «бонусы». Однако, по словам эксперта, если в приоритете семьи развитие детей и их талантов, то 60-70 тысяч в месяц будет мало — по ее словам, для этого требуется от 200 тысяч в месяц.

Инвестор отметила, что для понимания того, на какую сумму сможет прожить семья, важно знать, из чего складываются их расходы. Если делить на категории, то их четыре: питание, одежда, расходы на детей и коммунальные платежи.

По словам эксперта, для первой категории важно, выращивает ли что-то семья, имеет ли подсобное хозяйство, а также особенности питания и вкусовые предпочтения.

Если устраивает совсем простая еда, условно картошка, капуста, какое-то недорогое мясо и рыба — это одни расходы. Если же речь идет о более дорогой и разнообразной пище — расходы будут совершенно иными, — пояснила Волкова.

Следующая категория трат — это одежда. Эксперт отметила, она может быть новой или оставшейся от предыдущих детей, а также достаться даром. Затем необходимо учитывать расходы на детей в целом. Например, у многодетной семьи может быть организовано бесплатное питание в школе, бесплатный проезд на общественном транспорте.

Последняя категория — коммунальные платежи. Волкова напомнила, что у семьи есть льготы на оплату коммунальных платежей, за счет чего можно сэкономить.