https://static.news.ru/photo/d074d52c-eb5f-11e9-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чиновники города Нытвы отчитались о завершении ремонта пандуса для маломобильных граждан, установленного на крыльце местной администрации. В июле два перелома там получила женщина-колясочник, которая не смогла подняться самостоятельно.

По иронии судьбы, она приехала на приём к чиновникам, чтобы решить вопрос с обеспечением доступности своей квартиры.

В обществе инвалидов Пермского края, причиной падения стала неровность пандуса. Однако в горадминистрации это отрицают, передаёт URA.RU . Местный участковый, который проводил проверку инцидента, не нашёл оснований для возбуждения административного дела.

Тем не менее, неровность всё-таки устранили. Однако, как считают в обществе инвалидов, это не решило проблему в целом. Там настаивают на том, что вся конструкция была построена с нарушениями. В администрации Нытвенского района на обвинения пока не ответили.

Ранее, как писал News.ru, в отдалённом районе Нового Уренгоя возле поликлиники установили пандус для доступа в медучреждение маломобильных пациентов. Однако, он оказался непригодным к использованию: прямо по центру путь преграждал столб.