Чиновники города Нытвы отчитались о завершении ремонта пандуса для маломобильных граждан, установленного на крыльце местной администрации. В июле два перелома там получила женщина-колясочник, которая не смогла подняться самостоятельно.
По иронии судьбы, она приехала на приём к чиновникам, чтобы решить вопрос с обеспечением доступности своей квартиры.
В обществе инвалидов Пермского края, причиной падения стала неровность пандуса. Однако в горадминистрации это отрицают, передаёт
Тем не менее, неровность всё-таки устранили. Однако, как считают в обществе инвалидов, это не решило проблему в целом. Там настаивают на том, что вся конструкция была построена с нарушениями. В администрации Нытвенского района на обвинения пока не ответили.
Ранее, как писал News.ru, в отдалённом районе Нового Уренгоя возле поликлиники установили пандус для доступа в медучреждение маломобильных пациентов. Однако, он оказался непригодным к использованию: прямо по центру путь преграждал столб.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен