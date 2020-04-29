Общество

Интерпол допускает участие служб доставки еды в транспортировке наркотиков

17:06, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интерпол предполагает, что криминальные структуры могут задействовать водителей сервисов доставки еды в транспортировке наркотиков и запрещённых товаров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на релиз штаб-квартиры Интерпола в Лионе. Согласно ему, в Ирландии, Испании, Великобритании и Малайзии уже были совершены задержания сотрудников таких служб, у которых при себе был подобный груз.

Доставщики могут быть соучастниками или невольными звеньями в транспортировке наркотиков, — говорится в заявлении.

В связи с этим Интерпол направил в 194 страны информацию о появлении такого способа перевозки наркотиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в подмосковном Щёлково задержаны трое сотрудников полиции. Их подозревают в продаже наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, полицейские продавали мефедрон через закладки. С клиентами они связывались в Telegram.

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