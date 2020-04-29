Интерпол допускает участие служб доставки еды в транспортировке наркотиков

https://static.news.ru/photo/adf5358c-8aec-11ea-a2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интерпол предполагает, что криминальные структуры могут задействовать водителей сервисов доставки еды в транспортировке наркотиков и запрещённых товаров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на релиз штаб-квартиры Интерпола в Лионе. Согласно ему, в Ирландии, Испании, Великобритании и Малайзии уже были совершены задержания сотрудников таких служб, у которых при себе был подобный груз.

Доставщики могут быть соучастниками или невольными звеньями в транспортировке наркотиков, — говорится в заявлении.

В связи с этим Интерпол направил в 194 страны информацию о появлении такого способа перевозки наркотиков.