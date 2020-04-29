Интерпол допускает участие служб доставки еды в транспортировке наркотиков

Интерпол предполагает, что криминальные структуры могут задействовать водителей сервисов доставки еды в транспортировке наркотиков и запрещённых товаров.
Об этом
Доставщики могут быть соучастниками или невольными звеньями в транспортировке наркотиков, — говорится в заявлении.
В связи с этим Интерпол направил в 194 страны информацию о появлении такого способа перевозки наркотиков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в подмосковном Щёлково задержаны трое сотрудников полиции. Их подозревают в продаже наркотиков. Об этом
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