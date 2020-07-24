Интернет-ресурс о раздельном сборе отходов начал работать в столице

https://static.news.ru/photo/01cca80e-cdad-11ea-b874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы сообщило о запуске сайта по раздельному сбору мусора. Он оформлен в формате лендинг-страницы.

На данном ресурсе размещены полезные советы и памятки по сортировке отходов. Также пользователи смогут узнать адреса пунктов приёма батареек, лампочек и градусников. Данные памятки можно будет скачать и распечатать, пишет «Москва 24».

Помимо этого, на портале соберут ссылки на публикации в СМИ, которые посвящены сортировке мусора. По данным организаторов ресурса, ежегодно один житель Москвы образует около 370 кг мусора.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкомсвязь запланировала создание единой системы по сбору жалоб граждан по всей России. В частности, россияне смогут оставить в региональном центре жалобы о сложностях с записью к врачу или в образовательные учреждения, плохом состоянии дорог, некачественном обслуживании объектов ЖКХ, уборке мусора и по поводу других проблем.