Институт имени Гамалеи отреагировал на заражение COVID президента Аргентины

Ранее стало известно, что политик чувствует себя хорошо и пребывает в ожидании второго теста на ПЦР. Две дозы российской вакцины он получил в январе.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!