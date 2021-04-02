Институт имени Гамалеи отреагировал на заражение COVID президента Аргентины

https://static.news.ru/photo/2062eb12-9453-11eb-ada6-96000091f725_660.jpg Фото: Alberto Fernández/facebook.com

Представители Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», отреагировали в социальных сетях на сообщение о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес сдал положительный тест на антиген коронавирусной инфекции после получения двух доз отечественной сыворотки.

Ранее стало известно, что политик чувствует себя хорошо и пребывает в ожидании второго теста на ПЦР. Две дозы российской вакцины он получил в январе.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery! — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021

В Центре имени Гамалеи в ответ на это сказали, что сотрудникам учреждения горько слышать о заражении политика. Специалисты напомнили, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против инфекции и на 100% — против тяжёлых случаев.

Если инфекция действительно подтверждена, вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без серьёзных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления! — ответил Центр на странице Фернандеса в Twitter.

Российская вакцина уже одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, 71-летнему президенту Пакистана Арифу Алви вкололи первый компонент прививки от коронавирусной инфекции, а через некоторое время он заразился COVID-19. Об этом политик написал в Twitter.