Иностранные студенты смогут привиться от COVID-19 в России

Российские вузы дадут возможность иностранным студентам привиться от коронавируса. Об этом рассказал глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире «России 24».

Кто из иностранных студентов ещё не вакцинирован и изъявит такое желание [привиться от коронавируса] — российские вузы обязательно предоставят такую возможность, — заявил министр.

Также стало известно, что иностранные студенты смогут въехать в Россию, чтобы продолжить обучение. Правила въезда скоро утвердят. Тем же, кто приехать не сможет, предоставят возможность заниматься удалённо: это индивидуальные учебные планы, дополнительные занятия.

Ранее больше половины российских врачей, которые занимаются вакцинацией населения от коронавируса, пожаловались на переработку и нехватку медиков. Специалисты говорят, что они не успевают выполнять все задачи во время рабочего дня и в среднем им приходится задерживаться на два-три часа после работы.