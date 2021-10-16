Финскую журналистку восхитила уникальная способность россиян
Сергей Попов
Сергей Попов
18:46, 16 октября 2021
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Журналистка из Финляндии Анна-Лена Лаурен рассказала в своей статье об уникальной способности россиян качественно и недорого ремонтировать практически любые вещи, тогда как европейцы предпочитают просто выбрасывать их. Материал опубликовало издание Dagens Nyheter.
В качестве примера она привела свою знакомую по имени Галина, работающую в Доме быта. По её словам, россиянка так хорошо ремонтирует порванную одежду, что заплатки нельзя было разглядеть без увеличительного стекла.
Лаурен предположила, что россияне мастерски чинят многие вещи и дают им вторую жизнь благодаря советскому прошлому. Журналистка отметила, что ей приходилось отдавать в починку русским мастерам обувь, электронику. Всё ремонтировалось быстро и по «более чем доступным ценам».
Автор указала, что в Скандинавских странах достигли успеха в сортировке мусора, но при этом зачастую выбрасывают то, что ещё можно починить. Причину этого она видит в том, что стоимость ремонта почти равна покупке новой вещи.
У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись. Россия показала мне, насколько безумна наша культура потребления, — отметила Лаурен.
Ранее пользователи иностранного портала Reddit восхитились врачами из Благовещенска, которые продолжили проводить операцию, несмотря на начавшийся в больнице пожар. Один из комментаторов написал, что российские кардиологи «очень круты».