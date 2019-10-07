https://static.news.ru/photo/fcfe156a-e8e2-11e9-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Появившуюся в СМИ информацию об утечке данных абонентов «Билайна» в «Вымпелкоме» назвали устаревшей и неактуальной.

В компании пояснили, что инцидент имел место в конце 2017 года. Предполагается, что причиной его могли стать «злонамеренные действия».

В «Вымпелкоме» также отметили, что по состоянию на конец второго квартала 2019 года число пользователей широкополосного доступа в Интернет составляло 2,5 млн человек, а не свыше 8 млн, как указывали СМИ, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что крупнейшие в России сотовые операторы опасаются утечки сведений из системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). По их мнению, это может произойти из-за отсутствия требований к информбезопасностии передаваемых через систему данных. В Минкомсвязи и ЦБ РФ, в свою очередь, утверждают, что опасения беспочвенны.