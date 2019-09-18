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Крупнейшие в России сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») опасаются из системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). Письмо с таким содержанием они направили письмо председателю комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Проект не предусматривает требований к информационной безопасности передаваемых через ЕИС данных либо отсылку к необходимому подзаконному регулированию, это может повлечь утечку данных о нескольких миллионах абонентов, — цитирует газета « Известия » текст письма.

По данным издания, Центробанк и Минкомсвязь, которые поддерживают проект, отрицают такую опасность. В пресс-службе ЦБ пояснили, что законопроектом предусмотрено создание единого оператора, который «не будет хранить у себя никаких данных».

Как ранее писал News.ru, около 14 млн записей о юридических и физлицах оказались в открытом доступе. Данные включают информацию о покупках и уплаченных налогах, включая ИНН, адреса, телефоны и названия компаний. Эксперты связывают утечку с сервером оператора фискальных данных «Дримкас».

При этом в Федеральной налоговой службе опровергли утечку данных. В ведомстве подчеркнули, что информация, оказавшаяся в открытом доступе, передавалась не через защищённые каналы оператора, а в рамках отдельной услуги.