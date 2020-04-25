Инфекционисты объяснили динамику заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/1b92c08c-86a1-11ea-94af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России в последнюю неделю колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Такие скачки могут говорить о выходе на плато по заболеваемости.

Об этом рассказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов, сообщает РБК. По его словам, заболеваемость «скоро пойдёт на спад», а плато эпидемии в стране наступит к концу мая или чуть раньше.

Динамика заболеваемости в России может говорить о напряжённой ситуации. Такое мнение высказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он предполагает, что выход на плато случится не раньше начала июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие учёные нашли иммунитет к коронавирусу у людей, которые хоть раз переболели инфекцией, и у людей, никогда не заражавшихся. Число последних составило треть от всех пациентов. У них организм распознавал COVID-19. Вирусологи предположили, что иммунитет у таких людей возник потому, что раньше они уже переносили различные вирусные заболевания.