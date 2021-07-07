Инфекционист рассказал о том, как дети переносят COVID-19

В больницах много детей, которые болеют коронавирусом, но тяжёлое течение болезни встречается редко. Об этом заявил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции, посвящённой эпидемиологической ситуации в России, он заявил, что на данный момент вирус эволюционирует и пока неизвестно, как будет воздействовать «индийский штамм» на детей, но уже можно сказать, что они болеют чаще.

Больницы заполнены детишками, которые болеют коронавирусом, но слава богу, тяжёлых прямо таких форм, серьёзных форм у детей — это единичные сейчас случаи, к счастью, — цитирует его агентство.

Ранее стало известно, что расстройство желудочно-кишечного тракта является одним из характерных признаков заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта». Врач-пульмонолог Алексей Никишенков отметил, что с распространением «дельты» у пациентов всё чаще возникают жалобы на диарею и боли в животе.