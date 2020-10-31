Инфекционист рассказал, когда Москва выйдет на пик заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/2c89922c-1ce6-11eb-bf6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва должна выйти на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией приблизительно через неделю. Такого мнения придерживается инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, в столице, как и по стране в целом, пока следует ожидать роста выявляемых случаев заражения COVID-19. Специалист призвал граждан не ослаблять меры индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маски, не снимая их с носа.

Рост, скорее всего, будет продолжаться до 20–22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше чем через месяц, в Москве — через неделю, — цитирует Тимакова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что своим прогнозом по выходу столицы на пик поделился автор модели распространения COVID-19 Алексей Боровков. По его словам, пик должен прийтись на 14 декабря.