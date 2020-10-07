Инфекционист призвала не считать вакцину панацеей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c3703670-0899-11eb-8ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Говорить о том, что первая в мире вакцина от коронавируса, созданная в России, является стопроцентной защитой от заражения, нельзя. Об этом предупредила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций (МАСОИ) Ирина Шестакова.

В мире вообще не существует препаратов, которые могли бы дать такую гарантию, пояснила она. Даже когда человека прививают от гриппа, всё равно остаётся 10-12% вероятности инфицирования.

Вместе с тем, отметила она, у тех, кто сделает прививку, появится некоторое преимущество: в случае заражения они смогут перенести недуг гораздо легче, без риска тяжёлых форм заболевания с осложнениями, которые могут привести к смерти.

Сейчас сделать прививку может любой желающий, став добровольцем на последнем этапе пострегистрационного тестирования. Более широкая вакцинация начнётся позже, когда препарат пройдёт все стадии исследования.

Вакцина ещё предполагает порядка 40 тысяч человек набрать в исследование. [Это] не может быть случайный человек, который вдруг решит, что хочет вакцинироваться. Так, как прививают от гриппа около метро, с этой вакциной не будет. Такое будет, когда вакцина пройдёт все стадии исследования, — цитирует Шестакову сайт телеканала «360».

Все добровольцы, которые проходят жёсткий отбор, будут наблюдаться у лечащего врача в течение полугода после вакцинации. И только по итогам тестирования можно будет сказать, насколько пациент защищён и насколько длительным является эффект от применения препарата.

Инфекционист также объяснила, что исследуемая вакцина является двухкомпонентной. Это значит, что необходимо сделать две прививки с интервалом в 21 день. При этом, по её словам, в экспериментах с вакциной, проведённых до масштабного исследования, было доказано, что примерно к 42-му дню от начала вакцинации иммунный ответ был у 100% привитых людей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V», созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.