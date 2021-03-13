Инфекционист призвал не снимать коронавирусные ограничения в России

https://static.news.ru/photo/32aec324-8407-11eb-b3e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист, директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что снимать ограничения, введённые в РФ из-за распространения коронавируса, пока нецелесообразно.

Медик призвал дождаться момента, когда иммунитет к COVID-19 сформируется у 60–70% населения. Горелов отметил, что это может произойти как естественным путём, так и в результате вакцинации, передаёт «Российская газета».

Суть одна — только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса, — подчеркнул специалист.

Инфекционист указал, что о приходе третьей волны коронавируса в Россию речи в настоящее время не идёт, а страна «никак не выберется» из первой волны. Врач признал, что заболеваемость идёт на спад, но добавил, что до «нулевой отметки» ещё далеко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии могла появиться мутация коронавируса, схожая с генетическими вариантами, выявленными в ЮАР и Бразилии. Так считают специалисты медицинского университета Кэйо. В их исследовании приняли участие 4400 инфицированных коронавирусом человек. 64 из них обладают генетическим вариантом вируса с мутацией E484K в шиповидном белке. Такая же мутация была выявлена у штаммов вируса из Бразилии и ЮАР.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. По его словам, у таких людей вирус, циркулируя в организме, «находит обходные пути этого иммунитета».