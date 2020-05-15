Инфекционист объяснила первое повторное заражение COVID-19 в России

Первый в РФ повторный случай заражения COVID-19 может быть связан с низкой чувствительностью тест-систем, которые показали отсутствие заболевания. Такое мнение высказала главный внештатный инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.
По словам эксперта, чувствительности теста может быть недостаточно для обнаружения COVID-19, если в организме пациента «очень мало вируса».
Видимо, не до конца она выздоровела, — считает Малинникова.
Министерство изучит этот случай. Врачи выяснят, какие были взяты мазки и какие тест-системы применялись для диагностики коронавируса,
Как ранее писал NEWS.ru, медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию при помощи препарата для лечения гепатита С и рака. Речь идёт об интерфероне альфа-2. Это один из сигнальных белков иммунной системы.
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