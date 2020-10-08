Инфекционист назвала самых опасных больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/c14cdba4-0935-11eb-8965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пациенты с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме, могут долгое время оставаться его переносчиками представлять большую опасность для окружающих, чем тяжёлые пациенты. Об этом рассказала главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина.

Она отметила, что подобная тенденция наблюдается у пациентов всех возрастов,в том числе и детей.

По словам Калугиной, в настоящее время в стационаре детской клинический больницы № 11 Екатеринбурга находится до 70% детей, у которых внешне признаки заражения коронавирусом не проявляются. Тем не менее, они не могут быть выписаны так как представляют опасность для окружающих.

Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом, — сказала инфекционист URA.RU.

Она добавила, что задержка выздоровления пациентов может увеличить нагрузку на медучреждения.

Как ранее писал NEWS.ru, вирусологи предполагают, что коронавирус пойдёт на спад в России ближе к январю. При этом определить однозначно пик заболеваемости они затрудняются.