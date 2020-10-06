Инфекционист назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в России

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Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, с чем связан рост количества заболевших коронавирусом в России.

По его словам, роль в этом сыграли не меры предосторожности по COVID-19.

Наоборот, народ стал жить свободно и широко, забывая о мерах профилактики, — отметил он в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Как писал NEWS.ru, глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней. Что касается регионов, то в особой группе риска те, где первой волны не было.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались — свыше 1 млн.