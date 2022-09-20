Инфекционист допустил рост числа заболевших COVID-19 до 100 тысяч в сутки Инфекционист Чуланов допустил рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не исключил, что число заболевших коронавирусом может дорасти до 100 тысяч человек в сутки. Врач призвал носить маски и вакцинироваться, пишут «Известия».

Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски, — сказал эксперт.

Чуланов отметил, что сейчас важно вакцинироваться от гриппа из-за растущих показателей заболеваемости. А для удобства можно вакцинироваться от гриппа и коронавируса одновременно.

Ни ВОЗ, ни мы в рекомендациях не видим никаких противопоказаний и рисков. Не надо бояться. В одно плечо грипп, в другое — COVID-19, и вы защищены, — убежден врач.

В России число заболевших коронавирусом на этой неделе превысило показатель прошлой на 10,5%. За последние семь дней зарегистрированы 372 485 случаев заражения, на прошлой неделе — 337 187. Также выросло количество пациентов, которым потребовалась госпитализация — с 12 по 18 сентября их стало 25 726, тогда как с 5 по 11 сентября были госпитализированы 23 513 человек.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России летальность от коронавируса в ближайшее время может вырасти до 200 случаев в сутки. После этого ситуация с заболеваемостью выйдет на плато.