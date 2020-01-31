https://static.news.ru/photo/b99cb70e-43cd-11ea-82a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет. Только 42% опрошенных назвали себя счастливыми, несчастными оказались 18%, а остальные не смогли определиться с ответом.

Индекс, который является разницей между положительными и отрицательными ответами, составил 24 п. п. Данный показатель повторил цифры 2013 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос Gallup International.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян из всех субъектов федерации, всего было опрошено 45 тыс. человек из 46 стран. Оказалось, что в мире индекс в два раза выше — 48 п.п., поскольку счастливыми себя считают 59% респондентов, а несчастными только —11%. Больше других радуются жизни жители Колумбии, Индонезии и Эквадора, а самые недовольные ею живут в Иордании, Ливане и Сирии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что названы самые счастливые страны Северной Европы. На первом месте оказалась Финляндия. Об этом свидетельствуют результаты международного социологического исследования «Индекс счастья». Для финнов он составил 74 пункта из 100 возможных. На втором месте Дания с индексом 73 пункта, на третьем — Швеция с 71 баллом. Далее в списке — Латвия и Эстония с показателем в 70 пунктов.