Индекс самоизоляции в Москве составляет 3,5

https://static.news.ru/photo/bddd32b0-8c77-11ea-8a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 2 мая по состоянию на 15:00 «индекс самоизоляции» горожан составляет 3,5 — на улице есть люди. Об этом свидетельствуют данные статистики компании «Яндекс».

Самый высокий уровень самоизоляции — 3,5 — в Железнодорожном и Красногорске. Самые низкие показатели в Ногинске, Пушкино, Ступино — по 2,6. В Дубне, Дмитрове, Солнечногорске, Домодедово и Наро-Фоминске показатель равен 2,7.

Индекс самоизоляции оценивает уровень активности городских жителей по шкале от 0 до 5, где 0 означает, что на улицах много людей, а 5 — практически никого нет.

Как ранее писал NEWS.ru, индекс самоизоляции на 09:00 2 мая в Москве составил 3,9, это значит, что большая часть жителей столицы находится дома. Согласно статистике, накануне и неделю назад (25 апреля) в это же время индекс был таким же (3,9), при этом до коронавируса субботний индекс составлял 2,9.