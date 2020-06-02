Индекс самоизоляции в Москве 2 июня составил 2,9

https://static.news.ru/photo/5636d2f2-a4b8-11ea-8236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индекс самоизоляции в Москве утром 2 июня 2020 года достиг 2,9. Это значит, что на улицах столицы России много людей, сообщает «Яндекс».

Портал с конца марта рассчитывает показатель для оценки соблюдения гражданами режима самоизоляции. Портал использует пятибалльную шкалу. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят из дома.

Среди ближайших к мегаполису городов Московской области самые высокие значения отмечаются в Одинцово (3,5), в Жуковском, Железнодорожном, Павловском Посаде, Троицке (3,4), самое низкое — в Котельниках (2,3).

Москва стала лидером по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки. По данным федерального оперативного штаба, в российской столице заболели 2286 человек. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса. В целом по России число заболевших увеличилось за сутки на 8863. В общей сложности с начала пандемии выявлено 423,7 тысячи заразившихся в 85 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главы регионов в рамках «режима особых полномочий» самостоятельно принимают решения о переходе на последующие этапы снятия ограничений. Это вызвано тем, что они лучше понимают ситуацию на местах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.