Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением Суд постановил изъять имущество у Невзоровых как у экстремистского объединения

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Александр Невзоров

Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) и его жену Лидию экстремистским объединением, сообщает ТАСС. Имущество супругов будет обращено в доход государства.

Иски касаются двух земельных участков в Лисьем Носу. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Юрист Алексей Прянишников сообщал, что у семьи Невзоровых в России есть три земельных участка. В частности, дом, находящийся в собственности тещи Невзорова, которая в нем и живет. То, что теща в «экстремистское объединение» не входит, прокуратуру не смущает.

Сам Невзоров в своем Telegram-канале написал, что ничего общего с Россией иметь не хочет. По его словам, никакие имущественные вопросы его не интересуют и не волнуют, а на «остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии за распространение фейков о российской армии. МВД объявило Невзорова в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, журналист имеет вид на жительство в Италии.