Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID-19 в РФ

Стабилизация заболеваемости COVID-19 в России может произойти в мае, при условии, что не появится новый штамм коронавируса, сообщил в беседе с «Известиями» иммунолог Николай Крючков. Как полагает специалист, стране, скорее всего, удастся избежать новых вспышек.

В Дании сублиния «омикрона» — ВА.2 — спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать, — заявил эксперт.

Как отметил Крючков, на прошлой неделе Россия полностью прошла «рубеж» по «омикрон»-штамму. Теперь рост заболеваемости может произойти только в случае появления новых вариантов штаммов у других линий, например, у «дельты».

Ранее стало известно, что учёные обнаружили как минимум три варианта дельтакрона - штамма, получившегося в результате скрещивания «дельты» и «омикрона». Гибрид может сочетать в себе способность быстро размножаться и сильнее поражать лёгкие. Официальных подтверждений появления данного штамма пока нет. Такой гибрид отличается меньшей устойчивостью и жизнеспособностью, чем другие варианты COVID-19.