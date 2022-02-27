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Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID-19 в РФ

08:57, 28 февраля 2022
Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID-19 в РФ Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Стабилизация заболеваемости COVID-19 в России может произойти в мае, при условии, что не появится новый штамм коронавируса, сообщил в беседе с «Известиями» иммунолог Николай Крючков. Как полагает специалист, стране, скорее всего, удастся избежать новых вспышек.

В Дании сублиния «омикрона» — ВА.2 — спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать, заявил эксперт.

Как отметил Крючков, на прошлой неделе Россия полностью прошла «рубеж» по «омикрон»-штамму. Теперь рост заболеваемости может произойти только в случае появления новых вариантов штаммов у других линий, например, у «дельты». 

Ранее стало известно, что учёные обнаружили как минимум три варианта дельтакрона - штамма, получившегося в результате скрещивания «дельты» и «омикрона». Гибрид может сочетать в себе способность быстро размножаться и сильнее поражать лёгкие. Официальных подтверждений появления данного штамма пока нет. Такой гибрид отличается меньшей устойчивостью и жизнеспособностью, чем другие варианты COVID-19.

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