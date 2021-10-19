Иммунолог рассказала, как избавиться от осенней хандры

Основными причинами осенней хандры россиян являются хроническое недосыпание и ненормированный после летних отпусков распорядок дня. Об этом в беседе с «360» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По её словам, нехватка витаминов и солнечного света, конечно, также может вызвать хандру. Лучшим средством борьбы с депрессией, по мнению Ярцевой, является нормированный режим сна. Иммунолог посоветовала ложиться в 21:00, чтобы чувствовать себя выспавшимся при раннем подъёме на работу.

Она предупредила о том, что хроническая нехватка сна может привести к дефициту железа в организме. Ярцева посоветовала сдать анализы на наличие витамина D и принимать соответствующие добавки в случае его недостаточного количества, при этом подчеркнув, что никакие полезные элементы не заменят полноценного ночного отдыха.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев сделал подборку для поднятия настроения в осеннюю погоду. В неё вошли как новинки от актуальных российских исполнителей, так и уже ставший классическим саундтрек к фильмам о Джеймсе Бонде и музыка 1980-х.